لافروف وجاويش أوغلو يبحثان تنسيق الإجراءات في سوريا والتسوية السياسية

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، مع نظيره التركي مولود جاويش، تعزيز تنسيق الإجراءات في سوريا والحرب ضد الإرهاب والتسوية السياسية.

موسكو- سبوتنيك كما بحث الطرفان تنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان بشأن إدلب السورية.

© Sputnik . Mikhael Klimentev لقاء ثنائي يجمع الرئيس بوتين والمستشارة الألمانية قبيل القمة الرباعية

وقالت الخارجية الروسية، في بيان لها اليوم السبت، "تم النظر بمسائل تعزيز تنسيق الإجراءات المتعلقة بتسوية الوضع في سوريا، من حيث مكافحة الإرهاب وتعزيز عملية التسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وخلق الظروف لعودة اللاجئين في وقت مبكر إلى ديارهم وإعادة التأهيل بعد انتهاء الصراع".

وتابع البيان "تم التركيز على تنفيذ اتفاقيات 17 سبتمبر/ أيلول التي توصل إليها الرئيسان التركي والروسي بشأن منطقة خفض التصعيد في إدلب".

وتستضيف مدينة إسطنبول التركية، اليوم السبت، القمة الرباعية بمشاركة رؤساء كل من تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وفرنسا إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.