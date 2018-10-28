قاديروف يتحدث عن شروط انتهاء الحرب في سوريا

يعتقد رئيس الشيشان، رمضان قاديروف، أن الحرب في سوريا لن تنتهي حتى تريد الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية ذلك.

وقال قاديروف في مؤتمر صحفي في غروزني يوم السبت: ""بغض النظر عن مدى رغبة القيادة السورية، والشعب السوري، فإن الحرب لن تنتهي حتى تريد أمريكا وإسرائيل وأوروبا ودول التحالف الأخرى ذلك. هناك يوجد مصالح لدول مختلفة. وستستمر إراقة الدماء هناك إلى أن تتفق هذه الدول على ضرورة إنهاء الحرب".

© Sputnik . Alexei Druzhinin قديروف يتوعد ميركل وترامب بالسجن

ووفقا له، "يوجد قادة للإرهابيبن العاملين في سوريا يقومون بتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه، ودون هذا لما تمكنوا الصمود ليوم واحد."

وأضاف قاديروف: "كل القوات التي تقاتل ضد قوات الحكومة السورية يتم التحكم فيها. الأسلحة والملابس والغذاء — كل هذا يتطلب الكثير من النفقات. وسيعود السلام في سوريا، إذا أعادت الدول التي ذكرتها شياطينها إليها".

كما أكد أن سوريا صامدة بفضل جهود روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.

وقال قاديروف "كما نعرف، فلاديمير بوتين، صانع السلام، يعمل وفقا لمعايير المجتمع الدولي ويحمي الجمهورية العربية السورية. لأوروبا والغرب مصالح أخرى هناك".

وأشار رئيس الشيشان إلى أن الجنود من الجمهورية الذين يخدمون في سوريا كجزء من الشرطة العسكرية، اكتسبوا ثقة السكان المحليين ويقومون بالمهام بنجاح.