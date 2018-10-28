بالصور... تعرف على سيارات لادا الأكثر مبيعا في أوروبا

ووفقا لموقع "Focus2move" المختص بشؤون السيارات، تم بيع 82.794 سيارة لادا من طراز فيستا، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، أي ما يزيد بنسبة 46.5% عن نفس الفترة من العام الماضي.

ونتيجة لذلك ارتفعت سيارة الفيستا من المرتبة 71 إلى المركز 49، لتنافس بذلك سيارة هيونداي i20 والتي بيع منها أكثر من 83 ألف سيارة، وسيارة ال و BMW من طراز 5 Series بمبيعات قدرها 82.610.

Пресс-служба ПАО سيارة لادا فيستا أس دبليو

أما سيارة لادا غرانتا فبيع منها 74.463 سيارة، لتحتل بذلك المرتبة الـ 55 في القائمة.

وبحسب الموقع، فإن المنافس الأول للادا غرانتا، سيارة فولكس فاجن أب، وفولكس واغن توران.