اختبار روسي ناجح يغير نشاطا بشريا معروفا منذ آلاف السنين (فيديو)

نشر مدير عام وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" دميتري روغوزين على مدونته في "تويتر" فيديو تظهر فيه آلة حصاد عملاقة لا تحتاج لقيادة البشر يدويا.

ومن خلال الفيديو ظهر الاختبار الناجح الذي أجرته مؤسسة "سيميخاتوف" للأتمتة الإنتاجية العلمية على "حصادة مسيرة"، حيث يتولى الذكاء الاصطناعي توجيهها، علما أنها قادرة على العمل ليلا ونهارا بلا كلل أو ملل، وبلا أجر للسائق أيضا.

Комбайнёры в России скоро потеряют работу).

НПО Автоматики — г.Екатеринбург (разработчик систем управления ракеты Союз-2) успешно провело испытания беспилотного комбайна со своей системой технического зрения и высокоточной навигации ГЛОНАСС

Точность обработки поля 2 см@roscosmos pic.twitter.com/Ebjg29PkK5 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) October 27, 2018

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وتعليقا على هذا الابتكار، كتب روغوزين في تغريدته: "قريبا سيفقد الكثير من سائقي الآليات الزراعية عملهم في روسيا."في إشارة واضحة إلى الحصادة المسيرة التي تعمل بدون سائق.

وتعتمد الحصادة الروبوت، على منظومة "غلوناس" الروسية للتوجه بواسطة الأقمار الاصطناعية، ومجهزة بنظام رؤية آلي ونظام قيادة دقيق، ما يسمح لها بحصاد الحبوب، واللف والدوران والسير في جميع الوجهات، وركن نفسها في مرآب الآلات الزراعية، وبدقة عالية.