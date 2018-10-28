الدفاع الروسية تنشر منظومات التشويش الحديثة "سمرقند" في 13 قطعة عسكرية

نشرت وزارة الدفاع الروسية منظومات التشويش الالكترونية "سمرقند" في 13 قطعة عسكرية، بما في ذلك كالينينغراد الواقعة على الحدود مع أوروبا.

وبلغت القيمة الأولية للعقد 61 مليون روبل، ويجب أن يتم تسليم جميع المنظومات قبل العاشر من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019 وفقا لمراسل "سبوتنيك".

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ووفقا للمعلومات من مصادر عامة فإن المنظومات ستنتشر في مقاطعة مورمانسك وكالينينغراد ونيجيغوردسك وموسكو، بالإضافة إلى إقليم كراسنودار وبريمورسك، والمقاطعة اليهودية ذاتية الحكم وبيلاروسيا.

ووفقا للمعلومات الواردة على الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع ، فقد دخلت أحدث في العام الماضي أنظمة سفيت وسمرقند في خدمة خدمة الحرب الإلكترونية للأسطول الشمالي، ولكن الجيش الروسي لم يكشف رسميا أبدا عن هذه المنظومات وخصائصها.