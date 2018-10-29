الكرملين: قضية خاشقجي لم تؤثر على تحضيرات زيارة بوتين للسعودية

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، لم تؤثر بشكل من الأشكال على التحضيرات الجارية لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية.

موسكو- سبوتنيك. وقال بيسكوف لوكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال حول كيفية تأثر مقتل خاشقجي على التحضيرات للزيارة: "ولا بأي شكل من الأشكال. نحن أعلنا عقب المحادثة الهاتفية بين بوتين والملك أن التحضيرات جارية".

© AFP 2018 / MOHAMMED AL-SHAIKH السعودية تكشف رسميا مكان محاكمة قتلة خاشقجي

وكان نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، أعلن أن التحضيرات لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى السعودية مستمرة، كما أن موسكو تنتظر نتائج التحقيق النهائية في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وكان العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، أعفى مسؤولين بارزين بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.