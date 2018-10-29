"إيروفلوت" الروسية تسير رحلات عبر مطار دبي وورلد سنترال

استقبل مطار دبي "ورلد سنتر"، اليوم الاثنين، أولى رحلات شركة "إيروفلوت" الروسية، تمهيداً لتسيير رحلات منتظمة بين موسكو ودبي.

دبي — سبوتنيك. ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الناقل (شركة إيرفلوت)، "ستقوم بتسيير رحلات يومية منتظمة بين مدينتي موسكو ودبي عبر المطار خلال فصل الشتاء الحالي بالإضافة إلى رحلاتها الاعتيادية عبر مطار دبي الدولي مما يرفع إجمالي عدد رحلات الناقلة عبر خط دبي — موسكو إلى 28 رحلة أسبوعيا".

© Sputnik . Maxim Blinov إيروفلوت تخطط لامتلاك 50 طائرة "سوخوي سوبرجيت 100"

وكان في استقبال الطائرة السفير الروسي لدى الإمارات ألكسندر يفيموف، ونائب الرئيس في مطارات دبي جمال الحاي، ونائب الرئيس التنفيذي في مطارات دبي يوجين باري وعدد من كبار المسؤولين في المطار.

ومطار دبي ورلد سنتر المعروف بمطار "آل مكتوم الدولي" نسبة لعائلة آل مكتوم الحاكمة لإمارة دبي (رمز اتحاد النقل الجوي للمطارات DWC) هو مطار رئيسي حالياً تم انشاؤه في دبي بالقرب من جبل علي في الإمارات العربية المتحدة.

كان الدافع الأكبر لبناء المطار، الذي دخل الخدمة عام 2010، هو وصول مطار دبي الدولي إلى أقصى طاقته الاستيعابية خلال الأعوام القليلة المقبلة، مع 75 مليون مسافر.