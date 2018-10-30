الأمن الروسي يكشف خلية إرهابية ويعتقل عناصرها في جمهورية تتارستان (صور وفيديو)

أعلن بيان صادر عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن عناصر الأمن في تتارستان كشفت خلية إرهابية سرية كانت تنسق مع "داعش"، مشيرا إلى القبض على 18 شخصا في هذه القضية.

موسكو — سبوتنيك. وقال البيان: "أعضاء المجموعة الإرهابية كانوا يخططون لعمليات ضخمة وذات صدى على الأراضي الروسية ومن ثم الانضمام إلى المسلحين في سوريا. ولتحقيق هذه الغاية، قاموا بتجنيد أنصار متطرفين من الشباب واشتروا وسائل مختلفة للقيام بعمليات إرهابية".

وأشار البيان إلى أن تمت مصادرة أسلحة نارية وذخائر وكتب ذات طابع متطرف وشعارات لـ "داعش" لدى الاشخاص الـ18".

كما كشفت المعلومات الأمنية الروسية أن مترأس المجموعة الإرهابية هو روسي ومن سكان مدينة نابريجناي تشلني الروسية، واتضح أن المعتقل الرئيسي هو من أصحاب السوابق وعليه أحكام سابقة.

الأمن الروسي يكشف خلية ارهابية ويعتقل عناصرها في جمهورية تتارستان، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 ЦОС ФСБ РФ

الأمن الروسي يكشف خلية ارهابية ويعتقل عناصرها في جمهورية تتارستان، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 ЦОС ФСБ РФ 1 / 2 ЦОС ФСБ РФ الأمن الروسي يكشف خلية ارهابية ويعتقل عناصرها في جمهورية تتارستان، 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018

كما أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن التحقيق ما زال مستمرا والقضية لن تغلق حتى كشف الخلايا الإرهابية المرتبطة بها.