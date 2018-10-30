الكرملين: احتمال لقاء سريع بين نتنياهو وبوتين على هامش لقاء ترامب في باريس

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن جدول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال زيارته المرتقبة إلى باريس يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لا يتضمن سوى محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لكنه لم يستبعد إمكانية لقاء سريع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين، ردا على سؤال حول إمكانية لقاء بوتين ونتنياهو: "حتى الآن، يتضمن جدول زيارة باريس لقاء ثنائيا واحدا، إنه اللقاء مع لرئيس ترامب، وهو في مرحلة التحضير الآن. فيما عدا ذلك يخطط لأن يشارك بوتين في الفعاليات التذكارية، حيث ستكون هناك إمكانية لما يسمى بتبادل "عبارتين" "على الأرجل" مع باقي المشاركين بما في ذلك مع نتنياهو".

© REUTERS / JORGE SILVA ترامب يكشف لماذا لا يرغب في ملاكمة بوتين

وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون قد اعلن يوم الثلاثاء الماضي، أن الرئيس دونالد ترامب، سيكون سعيدا جدا بلقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على هامش الاجتماع الدولي المرتقب في باريس.

ومن المقرر أن يشارك الرئيسان، الروسي فلاديمير بوتين الأميركي دونالد ترامب، في فعاليات باريس المكرسة للذكرى المئوية لنهاية الحرب العالمية الأولى يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.