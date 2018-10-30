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15:38 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    وكالة سبوتنيك حاضرة في معرض الطاقة آتوم إكو-2017 في موسكو

    "سبوتنيك" ضمن قائمة أكثر المواقع تصفحا في تركيا

    © Sputnik . Evgeny Odinokov
    روسيا
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    كشفت شركة "Gemius" الدولية المختصة بتحليل سلوك مستخدمي الإنترنت عن دراسة أعدتها حول أكثر المواقع الإخبارية تصفحا في تركيا، ودخل موقع "سبوتنيك" الإخباري ضمن قائمة أفضل وأكثر عشرة مواقع تصفحا من قبل الأتراك.

    واحتل موقع "سبوتنيك" المركز التاسع من بين المواقع الأكثر دخولا وتصفحا في تركيا، وتجاوز بذلك العديد من الصحف والمواقع التركية ومن أبرزها موقع "TGRT Haber" و"Ahaber"، وتخطى كذلك مواقع لصحف تركية لها تاريخ طويل ومنها موقع جريدة "أقسام" و"ستار" وموقع وكالة الأنباء "إخلاص" وغيرها من المواقع الإخبارية المعروفة.

    سبوتنيك تشاطر بخبرتها مع صحفيين من 34 دولة
    © Sputnik . Evguenia Novozhenina
    "سبوتنيك" تشاطر بخبرتها مع صحفيين من 34 دولة
    واستطاعت "سبوتنيك" تخطي واحدة من أهم المواقع التركية التي تعود لصحيفة "جمهوريات" التركية.

    وعلق رئيس تحرير موقع "سبوتنيك" التركي، ماهير بوزتيبي، على الخبر قائلا "إن المجال الإعلامي في تركيا يتطور بشكل سريع من خلال المنافسة المحتدمة بين مختلف وسائل الإعلام. ونحن كموقع نقدم مضمون متميز يحتوي على أخبار وبيانات وصور وفيديو وهذا الأمر جعلنا من بين الأفضل على الساحة التركية".

    وتعد "سبوتنيك" واحدة من أكبر وسائل الإعلام الدولية، التي تجمع بين مواقع الإنترنت الإقليمية والوسائط المتعددة لـ 32 لغة، والبث التناظري والرقمي باللغات الروسية والفرنسية والإنكليزية في 80 مدينة من جميع أنحاء العالم وعلى شبكة الانترنت.

    وتقوم الوكالة بتوفير أشرطة "سبوتنيك" الإخبارية على مدار الساعة المعلومات لدور النشر الرائدة في جميع أنحاء العالم باللغات الإنكليزية والعربية والإسبانية والصينية، حيث يبلغ عدد الجمهور الذي يطلع على الموارد الإعلامية لوكالة "سبوتنيك" أكثر من 50 مليون زائر شهريا، ويصل عدد المشتركين في حساب Sputnik China حوالي 9 ملايين. ويعمل أكثر من ألف شخص من عشرات الجنسيات في 22 مركزا للتحرير حول العالم من بكين إلى مونتيفيديو.

    يشار إلى أن وكالة "سبوتنيك" هي عضو من مجموعة وسائل الإعلام الروسية "روسيا سيغودنيا"، ويقع المقر الرئيسي للوكالة في موسكو.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    وكالة سبوتنيك, تركيا, روسيا
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