روسيا مهتمة بتقييم لبنان للوضع في الشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا مهتمة بتقييم لبنان للوضع في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في سوريا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن موسكو بدورها، تتحدث عن الجهود التي تبذلها لحل الأزمة في المنطقة.

موسكو- سبوتنيك. قال وزير الخارجية الروسي خلال لقائه رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية: "نحن مهتمون بالحفاظ على لبنان كدولة ذات سيادة، موحدة ومستقلة. إنني على قناعة بأن القوى السياسية التي تمثلونها تعتبر جزءاً مهماً من المجتمع اللبناني، وتتخذ الموقف نفسه وتريد بأن يتفق جميع اللبنانيين بغض النظر عن انتمائهم العرقي والديني، فيما بينهم على جميع القضايا المعقدة المتعلقة بالحياة الداخلية".

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وأكد لافروف، أن "روسيا شأنها شأن جميع أصدقاء لبنان المخلصين، رحبت بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في أيار/مايو من هذا العام" والتي سمحت بإنهاء الأزمة السياسية الطويلة.

وأضاف "اليوم، عندما يتواصل تشكيل الحكومة على أساس هذه الانتخابات، من المهم جدا بالنسبة لنا أن نسمع تقديراتكم حول احتمالات التوصل إلى اتفاقيات ذات الصلة، لأن الاستقرار في لبنان يعتمد على ذلك، وقدرة اللبنانيين على تقرير مصيرهم دون تدخل خارجي".

وأشار لافروف، إلى أن: " لدينا اهتمام بتقييمكم للوضع في المنطقة، خاصة في البلدان المجاورة، أقصد بذلك سوريا في المقام الأول، سنكون على استعداد لتقاسم الجهود التي تبذلها روسيا للمساعدة في حل الأزمة في سوريا بأقرب وقت ممكن".

هذا ويزورر رئيس "تيار المردة" النائب اللبناني السابق، سليمان فرنجية،العاصمة الروسية موسكو يرافقه وفد كبير من المردة يضم إلى نجله النائب طوني فرنجية، عضو المكتب السياسي في المردة الوزير السابق روني عريجي والمستشار في الشؤون الخارجية أنطوان مرعب.