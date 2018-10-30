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20:42 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    مبنى وزارة الخارجية الروسية بموسكو

    نائب وزير الخارجية الروسية يبحث مع السفير السوداني الوضع في دارفور

    © Sputnik . Maxim Blinov
    روسيا
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    أجرى نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي فيرشينين، مباحثات مع السفير السوداني لدى روسيا بشأن الوضع في إقليم دارفور.

    موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية عقب اللقاء: "تم التركيز على الوضع القائم في إقليم دارفور السوداني، وعلى وجه الخصوص نشاط العملية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي دارفور".

    الجيش الشعبي لتحرير السودان
    © REUTERS / Jok Solomon
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    وأشار البيان الى أن "الجانب الروسي أكد على عزمه المساهمة في صياغة معايير متزنة لانسحاب قوات بعثة حفظ السلام المذكورة بحلول العام 2020 بشكل يلبي الوضع الحقيقي في المنطقة، كما ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2429".

    وكان وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث هاتفيا بتاريخ 25 يونيو/حزيران الماضي مع وزير الخارجية السوداني محمد أحمد الدرديري، الوضع في دارفور وتنمية العلاقات بين البلدين.

     وجاء في بيان للخارجية الروسية "تم خلال المكالمة تبادل شامل لوجهات النظر حول القضايا الإقليمية، مع التركيز على مهام التسوية بين السودانيين والوضع في دارفور، وكذلك تعزيز التعاون في السياسة الخارجية ضمن مجموعة واسعة من القضايا المدرجة على أجندة الأمم المتحدة وغيرها من الصيغ متعددة الأطراف كما أكد الوزيران مجددا عزم بلديهما على المزيد من التعاون الثنائي".   

    ويذكر أن دارفور، عانت سنوات طوال جراء الحرب الأهلية، ووقعت الحكومة عدة اتفاقيات سلام مع بعض المجموعات المتحاربة في العام 2006، لكن فشلت الاتفاقية في وقت لاحق، حتى عقد اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور في العام 2011، بين الحكومة ومجموعة حركة التحرير والعدالة التي ظلت قائمة حتى اليوم. 

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    الكلمات الدلالية:
    دارفور, العلاقات الروسية السودانية, الحكومة الروسية, روسيا
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