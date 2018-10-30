نائب وزير الخارجية الروسية يبحث مع السفير السوداني الوضع في دارفور

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية عقب اللقاء: "تم التركيز على الوضع القائم في إقليم دارفور السوداني، وعلى وجه الخصوص نشاط العملية المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي دارفور".
وكان وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث هاتفيا بتاريخ 25 يونيو/حزيران الماضي مع وزير الخارجية السوداني محمد أحمد الدرديري، الوضع في دارفور وتنمية العلاقات بين البلدين.
وجاء في بيان للخارجية الروسية "تم خلال المكالمة تبادل شامل لوجهات النظر حول القضايا الإقليمية، مع التركيز على مهام التسوية بين السودانيين والوضع في دارفور، وكذلك تعزيز التعاون في السياسة الخارجية ضمن مجموعة واسعة من القضايا المدرجة على أجندة الأمم المتحدة وغيرها من الصيغ متعددة الأطراف كما أكد الوزيران مجددا عزم بلديهما على المزيد من التعاون الثنائي".
ويذكر أن دارفور، عانت سنوات طوال جراء الحرب الأهلية، ووقعت الحكومة عدة اتفاقيات سلام مع بعض المجموعات المتحاربة في العام 2006، لكن فشلت الاتفاقية في وقت لاحق، حتى عقد اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور في العام 2011، بين الحكومة ومجموعة حركة التحرير والعدالة التي ظلت قائمة حتى اليوم.
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