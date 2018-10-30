موسكو تعتزم الرد بعقوبات جوابية بحق 360 شركة أوكرانية

أفاد مصدر حكومي روسي، اليوم الثلاثاء، بأن الحكومة أشرفت على الانتهاء من العمل على قرار ينص على فرض عقوبات اقتصادية جوابية بحق أوكرانيا تشمل 360 شركة وأكثر من 50 شخصا.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "خلال أقرب وقت سيتم تسليم الوثيقة لتوقيعها من قبل رئيس الحكومة، وسيتم نشرها بعد التوقيع".

© Sputnik . Mikhael Klimentyev بوتين يوقع مرسوما اقتصاديا ضد أوكرانيا

وأوضح أن التدابير الجديدة ستشمل 360 شركة أوكرانية وأكثر من 50 شخصا.

وفي التطرق إلى الأشخاص المدرجة أسماؤهم في قائمة العقوبات، لفت محاور الوكالة إلى أنه سيكون هناك العديد من الاكتشافات المثيرة للاهتمام للمواطنين الأوكرانيين الذين سيرون أن بعض قادتهم الذين يحملون وجهات نظر راديكالية ، بما في ذلك وبشأن العلاقات بين البلدين، فضلا عن محيطهم، لا يفوتون الفرصة، في نفس الوقت، للكسب من وراء هذه العلاقات بالذات.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع يوم 22 أكتوبر/تشرين الأول مرسوماً رئاسياً يقضي باتخاذ تدابير اقتصادية خاصة، بسبب الإجراءات الأوكرانية غير الودية تجاه روسيا.

وفي اليوم التالي، أوضح رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، أن العقوبات الروسية المضادة لأوكرانيا موجهة ضد أولئك الذين يلحقون الضرر بمصالح روسيا الاتحادية، مئات الأفراد، وكذلك كيانات قانونية.