مطلوب في مجلس الدوما الروسي..."سيخ شاورما ومعلم شاورما سوري"

أعلن نائب في مجلس الدوما الروسي، فيتالي ميلونوف، إنه من الضروري فتح نقطة لبيع الشاورما العالية الجودة لموظفي مجلس الدوما في المبنى.

ونقلت وكالة "موسكفا" عنه قوله: "يجب بيع الشاورما في مجلس الدوما، فمن الصعب مغادرة مكان العمل، وخاصة في الشتاء، يجب وضع سيخ جيد من اللحم، والطاهي يجب أن يكون سوريا أو من إحدى جمهوريات القوقاز. أنا متأكد لن يرتاد أحد المطاعم، وسيقف جميع النواب في الطابور لشراء الشاورما".

وأشار ميلونوف إلى أنه يجب أن لا يقل ثمن الشاورما عن 300 روبل، "رواتبنا تسمح بهذا، من الممكن أن يكون ثمن الشاورما 250 —300 روبل".

وعلق النائب أيضا على المعلومات حول العثور على انتهاكات للمعايير الصحية في جميع نقاط بيع الشاورما في موسكو. قائلا، إنه من الضروري السيطرة على الوضع وجودة الأغذية وإغلاق الأماكن المشكوك بها.