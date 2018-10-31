لجنة التحقيق الروسية: التفجير عند مبنى مديرية الأمن الفيدرالي عمل إرهابي

أعلنت لجنة التحقيق الروسية عبر الواتسآب أنه تم فتح قضية إرهاب في حادث التفجير عند مبنى مديرية الأمن الفيدرالي في أرخانغلسك الروسية.

وجاء في بيان اللجنة: "تم فتح قضية إرهاب في حادث التفجير عند مبنى مديرية الأمن الفيدرالي في أرخانغلسك بموجب المادة 205 من القانون الروسي (العمل الإرهابي) والجزء 1 من المادة رقم 222 من القانون الروسي (حمل الذخيرة بشكل غير قانوني)".

На входе в здание ФСБ в Архангельске прогремел взрыв https://t.co/B9qFMhiy5Y pic.twitter.com/P7vrS11zcp — РИА Новости (@riabreakingnews) October 31, 2018

وكانت قد أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب، في وقت سابق من اليوم، عن وقوع انفجار، عند مدخل مبنى إدارة الأمن الفيدرالي الروسي في مدينة أرخانغلسك غربي روسيا، مشيرة إلى أنه يجري حاليا الكشف عن ملابسات الحادث.

وأكدت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب أن الشخص المشتبه به بتنفيذ تفجير، لقي حتفه متأثرا بجروحه.

وجاء في بيان اللجنة: "وقع انفجار في أرخانغلسك، عند مدخل مبنى إدارة جهاز الأمن الفدرالي الروسي. حسب المعطيات الأولية، دخل شخص إلى المبنى وأخرج من حقيبته جسما لم يحدد، والذي انفجر في يديه في وقت لاحق، ما أدى إلى إصابته بجروح قاتلة"، مشيراً إلى أنه "أصيب ثلاثة من الأفراد العاملين في إدارة الأمن الفيدرالي الروسي بجروح متفاوتة الدرجات".