بوغدانوف يبحث مع نظيره المصري ليبيا وسوريا واليمن

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول، عقد لقاء بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب زير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، ونائب وزير الخارجية المصرية، محمد البدري".
وتابع البيان: "جرى كذلك تبادل الآراء حول سبل تسوية الأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى وجه الخصوص في سوريا، وليبيا، واليمن".
هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن عقب مباحثاته مع الرئيس المصري، أن روسيا أبلغت مصر بخطوات التسوية في سوريا، كما ذكر بأن موسكو والقاهرة مستمرتان في البحث عن سبل التغلب على مشاكل الشقاق الداخلي في ليبيا.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد قام بزيارة لروسيا، لدفع مسار التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة، مثل عودة الطيران الروسي للمقاصد السياحية في البحر الأحمر، وبناء محطة الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية في الضبعة، فضلا عن تدعيم التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية. وأجرى السيسي خلال زيارته عدة لقاءات مع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، ورئيسة مجلس الاتحاد فالينتينا ماتفيينكو، ثم ختم لقاءاته باجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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