بوغدانوف يبحث مع نظيره المصري ليبيا وسوريا واليمن

بحث نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، اليوم الأربعاء، مع نظيره المصري محمد البدري، سبل تسوية الأزمات في سوريا وليبيا واليمن.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول، عقد لقاء بين المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب زير الخارجية الروسية، ميخائيل بوغدانوف، ونائب وزير الخارجية المصرية، محمد البدري".

© Sputnik . Evguiniy Byatov بوغدانوف: موسكو لم تعرقل تشكيل اللجنة الدستورية السورية

وأشار البيان إلى أن بوغدانوف والبدري ناقشا سبل تعزيز علاقات الصداقة الروسية — المصرية بما في ذلك وتعزيز التعاون السياسي الخارجي من أجل تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي لروسيا، التي تمت في 15-17 أكتوبر الجاري.

وتابع البيان: "جرى كذلك تبادل الآراء حول سبل تسوية الأزمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعلى وجه الخصوص في سوريا، وليبيا، واليمن".

هذا وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن عقب مباحثاته مع الرئيس المصري، أن روسيا أبلغت مصر بخطوات التسوية في سوريا، كما ذكر بأن موسكو والقاهرة مستمرتان في البحث عن سبل التغلب على مشاكل الشقاق الداخلي في ليبيا.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد قام بزيارة لروسيا، لدفع مسار التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة، مثل عودة الطيران الروسي للمقاصد السياحية في البحر الأحمر، وبناء محطة الكهرباء التي تعمل بالطاقة النووية في الضبعة، فضلا عن تدعيم التعاون في المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية. وأجرى السيسي خلال زيارته عدة لقاءات مع رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، ورئيسة مجلس الاتحاد فالينتينا ماتفيينكو، ثم ختم لقاءاته باجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.