روسكوسموس تكشف سبب حادث "سويوز إف غي"

أكد المدير التنفيذي لبرامج الرحلات المأهولة في وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس)ـ سيرغي كريكاليوف، اليوم الأربعاء، إن حادث سقوط صاروخ "سويوز- إف غي" قد حدث بسبب خلل في عمل جهاز استشعار الفصل بين المرحلتين الأولى والثانية.

موسكو — سبوتنيك. وقال كريكاليوف متحدثاً في حفل بمناسبة الذكرى السنوية الـ25 لمعهد البحوث الطبية الحيوية لدى أكاديمية العلوم الروسية إن "السبب الذي اكتشفته اللجنة هو العمل غير الطبيعي لجهاز الاستشعار الذي يشير إلى الفصل بين المرحلتين الأولى والثانية.

© Sputnik . Sergey Mamontov "روسكوسموس" تعلن موعد إصدار تقرير حادث "سويوز"

ووفقا له أدى أدى ذلك إلى أن إحدى الوحدات الجانبية للمرحلة الأولى للصاروخ الناقل "سويوز-إف.غي" لم تتحرك إلى المسافة المطلوبة وضربت خزان الوقود للمرحلة الثانية، ومن ثم حصل انفجار الخزان.

الجدير بالذكر أن مصادر لوكالة "سبوتنيك" قد تحدثت عن ذلك في وقت سابق، ولكن لم يتم تأكيد صحة هذه الفرضية رسمياً.

وشهدت روسيا في 11 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، كارثة تعتبر الأولى في تاريخ الرحلات الفضائية المأهولة الحديثة، إذ لم يتمكن الصاروخ الناقل "سويوز-إف.غي" من إيصال مركبة "سويوز — إم.إس — 10" الفضائية إلى مدارها وهي تحمل على متنها طاقماً جديداً إلى المحطة الفضائية الدولية. إلا أن رائدي الفضاء، الروسي أليكسي أوفتشينين والأميركي نيك هايغ، تمكنا من الهبوط بسلام بفضل تشغيل نظام الإنقاذ الطارئ للمركبة الفضائية. وكانت هذه الرحلة الثانية في حياة أوفتشينين المهنية، الذي أمضى 172 يومًا في الفضاء في عام 2016، أما رجل الفضاء الأميركي، فكانت الأولى من نوعها.