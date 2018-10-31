ريابكوف يلتقي مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى

موسكو — سبوتنيك. جاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية: "ناقش الطرفان خلال اللقاء المسائل الأمنية الراهنة مع التركيز على مسألة عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل والحد من التسلح".
يذكر أن معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية أٌبرمت في عام 1968 برعاية الأمم المتحدة، ونصت في مادتها العاشرة، على عقد مؤتمر بعد مرور 25 عاما على دخولها حيز التنفيذ، لاتخاذ قرار باستمرار نفاذ المعاهدة إلى أجل غير مسمى أو بتمديدها لفترة أو فترات محددة جديدة.
وبناء على ذلك، اجتمعت الدول الأطراف في المعاهدة في مؤتمر لاستعراض سير تنفيذ المعاهدة وتمديدها في أيار/ مايو 1995، ووافقت من دون تصويت على تمديد المعاهدة إلى أجَلٍ غير مسمى، وقررت أن يستمر عقدُ المؤتمرات لاستعراض سير تنفيذها كل خمس سنوات.
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