روسيا تؤكد للناتو على أهمية معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للممثلية حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه: "الجانب الروسي أكد على أهمية معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى كعامل لتوفير الأمن الأوروبي والعالمي".
وجاء في بيان الحلف "عقدت اليوم الأربعاء جلسة مجلس روسيا- الناتو، الذي يضم 29 دولة وروسيا. أجرى السفراء تبادلاً مفتوحاً للآراء حول عدة مواضيع، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا وما حولها، والقضايا المتعلقة بالأنشطة العسكرية، والشفافية المتبادلة والحد من المخاطر، وأفغانستان ، والتحديات الهجينة."
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