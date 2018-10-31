وزير الخارجية البريطاني يعتقد أن روسيا لا تعتزم التوقف عن محاولتها في "زعزعة استقرار النظام الدولي"

أكد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أن روسيا لا تعتزم التوقف عن محاولتها في "زعزعة استقرار النظام الدولي"، متهما مرة أخرى روسيا بتسميم سيرغي ويوليا سكريبال.

لندن — سبوتنيك. وقال هانت، اليوم الأربعاء، ردا على أسئلة البرلمانيين: "ما يخيف، أن روسيا يبدو لا ترغب في العودة إلى تنفيذ القانون الدولي".

وتابع: "إذا نظرتم إلى خريطة أوروبا وحددتم جميع النقاط التي وقعت فيها الهجمات الإلكترونية من روسيا، وتدخلها المتكرر في الحملات قبل الاستفتاءات والحملات الانتخابية، ستجدون هناك نقاط كثيرة على الخريطة. من الصعب جدا معرفة ما الذي سيجبر روسيا على تغيير موقفها".

وخلص قائلا، روسيا تسعى إلى زعزعة استقرار النظام العالمي ولا تعتزم التوقف.

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية، وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الرابع من آذار/مارس الماضي.

ويوجه الجانب البريطاني اتهامات لروسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته بمادة شالة للأعصاب "آ-234"، التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك".

فيما تنفي موسكو الاتهامات، مؤكدة أن الجانب البريطاني لم يقدم لها أي دليل ملموس عليها.