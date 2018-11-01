"روسنفط" الروسية توقع اتفاقية لتحقيق استقرار الوضع في سوق الوقود

أعلنت شركة "روسنفط" الروسية اليوم الخميس، أنها وقعت اتفاقية لتحقيق استقرار الوضع في سوق الوقود، مشيرة إلى أن الاتفاقية أرسلتها إلى الحكومة الروسية.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الشركة للصحفيين:"روسنفط" تدعم إجراءات الحكومة الرامية إلى تثبيت سوق المنتجات النفطية"، مشيرة إلى أنه "عقب الاجتماع الذي عقده نائب رئيس الوزراء دميتري كوزاك، تم إجراء حوار بناء هدفه التغلب على حالة عدم الاستقرار المؤقتة في سوق المنتجات البترولية، و"روسنفط" تؤيد القرار المقترح من قبل الحكومة".

© AP Photo / John Moore "روسنفط" الروسية تبادر في تأمين أهم خطوة تقوم بها "آرامكو" السعودية

وأضافت الشركة "تم التوقيع على الوثائق ذات الصلة، وأرسلت إلى الحكومة".

يذكر أن رئيس "روسنفط" أكد نهاية الشهر الماضي أن بلاده لا تستبعد ارتفاعا حادا في أسعار النفط بسبب العوامل الجيوسياسية، مشيرا إلى أن ذلك غير مربح لا للمنتجين ولا للمشترين، ولافتا إلى أن الإجراءات الأمريكية قد تؤدي إلى اختلال التوازن بأسواق النفط العالمية.

وقال سيتشين خلال المنتدى الاقتصادي الأوراسي في فيرونا الإيطالية:"أوبك بدورها خفضت حصتها في سوق النفط الدولية لصالح صناعة النفط الصخري الأمريكية".