صفقة أسلحة روسية جديدة مع الهند تحقق رقما قياسيا

وقعت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية لتصدير الأسلحة، صفقة مع الهند لتوريد أنظمة الدفاع الصاروخية من طراز "إس - 400".

موسكو — سبوتنيك . وقعت شركة "روس أوبورون اكسبورت" الروسية لتصدير الأسلحة، صفقة مع الهند لتوريد أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز "إس — 400".

وقال الرئيس التنفيذي للشركة ألكسندر ميخيف، اليوم الخميس:

"روس أبورون اكسبورت" وقعت هذا العام عقودا لتوريد الأسلحة إلى الخارج، بمبلغ اجمالي قدره 19 مليار $، وهذا يزيد حوالي 25 % عما كان عليه في العام الماضي، وذلك بفضل توقيع صفقة توريد منظومة الصواريخ "إس — 400" مع الهند".

وأردف قائلا: "خلال عام 2018، قمنا بتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أكثر من 40 دولة. وفي الوقت نفسه، تم التوقيع على أكثر من 1.1 ألف وثيقة تعاقدية بقيمة 19 مليار دولار تقريبا، وهو ما يزيد عن الربع مقارنة بنفس الرقم في العام الماضي بأكمله".

واختتم بقوله: "اليوم نحتفل بمناسبة سعيدة، فالشركة أكملت عامها الـ 18".