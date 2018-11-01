بالفيديو... لحظة سقوط الصاروخ الفضائي "سويوز إم أس10"

وجاء في التقرير أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير لاستبعاد إمكانية تكرار الحوادث المماثلة للحادث الذي وقع في أكتوبر. ويجري العمل حاليا على استئناف إطلاق مركبات الإطلاق من نوع "سويوز".

وكان رئيس لجنة الطوارئ، أوليغ سكوروبوغاتوف قد أعلن في مؤتمر صحفي في موسكو في وقت سابق من اليوم الخميس 1 نوفمبر/ تشرين الثاني أن تحطم مركبة الإطلاق "سويوز- إف غي" في أكتوبر/ تشرين الأول كان بسبب فشل فتح غطاء إحدى الوحدات الجانبية للمرحلة الأولى لهذا الصاروخ.

وشهدت روسيا في 11 تشرين الأول/ أكتوبر، كارثة تعتبر الأولى في تاريخ الرحلات الفضائية المأهولة الحديثة، إذ لم يتمكن الصاروخ الناقل "سويوز-إف.غي" من إيصال مركبة "سويوز — إم.إس — 10" الفضائية إلى مدارها وهي تحمل على متنها طاقماً جديداً إلى المحطة الفضائية الدولية. إلا أن رائدي الفضاء، الروسي أليكسي أوفتشينين والأميركي نيك هايغ، تمكنا من الهبوط بسلام بفضل تشغيل نظام الإنقاذ الطارئ للمركبة الفضائية. وكانت هذه الرحلة الثانية في حياة أوفتشينين المهنية، الذي أمضى 172 يومًا في الفضاء في عام 2016، أما رجل الفضاء الأميركي، فكانت الأولى من نوعها.