موسكو: واشنطن تحاول إخفاء خروقاتها باتهام روسيا بشأن معاهدة الصواريخ

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن اتهامات واشنطن لروسيا بشأن معاهدة التخلص من الصواريخ ما هي إلا محاولة من الأولى لإخفاء خروقاتها.

© Sputnik . Anton Denisov روسيا تؤكد للناتو أهمية معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى

وقالت زاخاروفا: "لا أساس للاتهامات الموجهة لنا، الولايات المتحدة تحاول إخفاء خروقاتها المباشرة والواضحة للاتفاقية".

وفي السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تسلمت منذ بضعة أيام التساؤلات الأمريكية فيما يخص معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

ولم يستبعد الوزير الروسي أن تناقش معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى أثناء اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني في باريس.

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتزام بلاده الانسحاب من الاتفاقية التاريخية التي أنهت وجود الصواريخ النووية في أوروبا، واتهم روسيا بانتهاكها.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، قد بحث خلال زيارته إلى روسيا الأسبوع الماضي إمكانية إجراء لقاء بين الرئيسين الروسي والأمريكي، في فرنسا.