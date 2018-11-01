موسكو تعلق على المعلومات حول معرفة الاستخبارات الروسية المسبقة بمقتل خاشقجي

حسمت الخارجية الروسية الجدل الذي يدور على مواقع التواصل الاجتماعي العربية وشبكة الإنترنت حول معرفة الاستخبارات الروسية المسبقة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول التركية.

© AP Photo / Saudi Press Agency الكرملين: لا أسس للشك في تصريحات العائلة المالكة السعودية حول مقتل خاشقجي

موسكو — سبوتنيك . صرحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي تضخمت بقدر كبير من المكائد والادعاءات السياسية.

وقالت زاخاروفا في رد على طلب التعليق على ما يصدر في مواقع التواصل الاجتماعي العربية والإنترنت، عن أن الاستخبارات الروسية كانت تعلم ما حدث وأنها قدمت ما لديها من معلومات للاستخبارات التركية:

"من المخيف أن تتضخم هذه المأساة بكل هذا القدر من المكائد والادعاءات السياسية، التي نراها اليوم. لقد أعلنت روسيا من اليوم الأول أنه يجب أن يحدث شيء واحد — هو إجراء تحقيق شامل ونزيه".

وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد أعلن يوم الجمعة 26 تشرين الأول/ أكتوبر، أنه لا توجد أسس للشك في تصريحات العائلة المالكة السعودية عن عدم ضلوعها في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأعرب بيسكوف للصحفيين عن ترحيب بلاده بدعم السعودية للموقف الداعي للتحقيق في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

وردا على سؤال حول موقف روسيا من القضية، تعليقا على المحادثة الأخيرة بين الرئيس بوتين والملك سلمان، قال بيسكوف "الموقف الروسي أوضحه الرئيس بوتين. سمعنا وإياكم تصريحات العائلة المالكة عن إدانة جريمة القتل هذه، وعن عدم ضلوع العائلة المالكة في ذلك. ما عدا ذلك هو مسألة تحقيق، التحقيق الذي تريده العائلة المالكة ذاتها. نحن نرحب بذلك".