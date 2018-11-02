عودة بحاري "نورد" إلى روسيا من أوكرانيا يثبت أن الحوار ممكنا

موسكو — سبوتنيك. وقالت ماسكالكوفا خلال لقاء على قناة "روسيا 24"الروسية: "أنا أؤمن بالقوى الصحية لأوكرانيا. فقد أظهرت العملية الإنسانية الأخيرة، حيث عاد الصيادون الأوكرانيين إلى بيوتهم، أن الحوار ممكن، ومن الممكن التوصل إلى حل معقول".
واعتبرت موسكو اعتراض السلطات الأوكرانية لسفينة "نورد"، يمكن اعتباره عملا إرهابيا، وقامت بتعزيز عمليات التفتيش على الحدود في بحر آزوف، أشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى أن عمليات التفتيش تمت وفقا للقانون الدولي للبحار، وأقرت وزارة الخارجية الأوكرانية بأن حرس الحدود لم ينتهكوا البروتوكولات أثناء عمليات التفتيش.
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