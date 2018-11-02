عودة بحاري "نورد" إلى روسيا من أوكرانيا يثبت أن الحوار ممكنا

أعلنت المفوضة باسم حقوق الإنسان في روسيا تاتيانا ماسكالكوفا، أمس الخميس، أن تبادل بحارة "نورد" الروسيين، بالصيادين الأوكرانيين أظهر أن الحوار مع الجانب الأوكراني ممكن وحلا معقولا للقضية.

موسكو — سبوتنيك. وقالت ماسكالكوفا خلال لقاء على قناة "روسيا 24"الروسية: "أنا أؤمن بالقوى الصحية لأوكرانيا. فقد أظهرت العملية الإنسانية الأخيرة، حيث عاد الصيادون الأوكرانيين إلى بيوتهم، أن الحوار ممكن، ومن الممكن التوصل إلى حل معقول".

© Photo / Press Service of the President of Ukraine أوكرانيا تكشف عن خطتها "لاستعادة" بحر آزوف

كانت السلطات الأوكرانية قد احتجزت يوم 25 آذار/مارس الماضي، في بحر آزوف، سفينة صيد وعلى متنها 10 بحارة روس وهي تحمل العلم الروسي. وصرح مالك السفينة بأن تصرف خفر السواحل الأوكراني مثل خطرا على حياة طاقم السفينة. الآن كييف تريد بيع السفينة في المزاد.

واعتبرت موسكو اعتراض السلطات الأوكرانية لسفينة "نورد"، يمكن اعتباره عملا إرهابيا، وقامت بتعزيز عمليات التفتيش على الحدود في بحر آزوف، أشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى أن عمليات التفتيش تمت وفقا للقانون الدولي للبحار، وأقرت وزارة الخارجية الأوكرانية بأن حرس الحدود لم ينتهكوا البروتوكولات أثناء عمليات التفتيش.