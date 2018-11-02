السفير الأمريكي "خائف" في روسيا

كشف السفير الأمريكي لدى روسيا، جون هنتسمان، يوم أمس الخميس، أنه لا يجري اتصالات هاتفية في مكان إقامته الموجود في موسكو بسبب خوفه الشديد من أجهزة التنصت التي قد تكون مركبة داخل المنزل.

وخلال مقابلة خاصة للسفير هنتسمان مع موقع " Deseret News" الأمريكي، قال: "يلاحقونك ويراقبونك، كما أنهم يتنصتون عليك أكثر من في أي دولة أخرى".

وأضاف هانتسمان، قائلا: "في أي مكان رجال يجلسون على الطاولة المجاورة ويدعوك تعلم أنهم هنا موجودون ويراقبونك، للأسف هذا الأمر يشعرك بالضعف".

وكشف السفير الأمريكي أن أمن السفارة استطاع اكتشاف جهاز تنصت في غرفة دبلوماسية خاصة في السفارة الأمريكية في موسكو تم وضعه منذ أكثر من 10 سنوات وبفضل معدات خاصة تم اكتشافه.