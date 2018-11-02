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    وقفة تضامنية مع الصحفي الروسي كيريل فيشينسكي من أمام السفارة الأوكرانية في موسكو، روسيا 18 مايو/ أيار 2018

    وقفة تضامنية مع الصحفي كيريل فيشنسكي أمام السفارة الأوكرانية في موسكو

    © Sputnik . Anton Denisov
    روسيا
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    تشهد موسكو، اليوم الجمعة، وقفة تضامنية مع مدير موقع "ريا نوفوستي - أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي، القابع وراء القضبان في أوكرانيا لمدة نصف سنة بتهمة الخيانة.

    موسكو- سبوتنيك. ونقل المكتب الصحفي لوكالة الأنباء الدولية "روسيا سيغودنيا"، عن منظمي الفعالية قولهم: "إن الزملاء، والصحفيين، وكل من يهتم بمصير كيريل والمبادئ مثل حرية التعبير والعدالة، يمكنهم الانضمام إلى الوقفة التضامنية يوم الجمعة الساعة 11.00 على العنوان: ليونتييف بيريولك 18، تحت شعار "خُيطت القضية بخيوط بيضاء".

    مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة
    © Sputnik .
    مفوضة حقوق الإنسان الروسية تطالب المنظمات الدولية بذل الجهود لتحرير فيشينسكي
    وسوف يتجمع المشاركون في الوقفة التضامنية بالقرب من السفارة الأوكرانية في موسكو، حاملين لفائف من خيوط بيضاء، ولافتات وملصقات كتب عليها "الحرية لفيشينسكي".

    وتتزامن هذه الوقفة التضامنية مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، الذي يحتفل به في 2 تشرين الثاني /نوفمبر. والذي تأسس في 2013 بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تدين أي هجمات وأعمال عنف ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام. ويدعو القرار الدول الأعضاء إلى بذل كل ما في وسعها لمنع العنف ضد الصحفيين، وضمان تقديم مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين إلى العدالة، وضمان حصول الضحايا على سبل الإنصاف المناسبة.

    وطالبت موسكو كييف، بإطلاق سراح مدير موقع "ريا نوفوستي — أوكرانيا"، كيريل فيشينسكي وعلى وجه السرعة، داعية المجتمع الدولي للتأثير على الفوضى القانونية القائمة في أوكرانيا، كما أرسلت موسكو مذكرات احتجاج تطالب فيها بوقف العنف تجاه ممثلي وسائل الإعلام.

    وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن فيشينسكي اعتقل "لنشاطه المهني المباشر وتنفيذ مهنته الصحفية"، مشدداً على أن اعتقال فيشينسكي " سابقة لا مثيل لها على الإطلاق وهو تعبير عن سياسة غير مقبولة تماما من حكام أوكرانيا الحاليين، التي [السياسة] ينبغي أن تلقى رد فعل دول مناسب.

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    الكلمات الدلالية:
    كيريل فيشينسكي, أوكرانيا, روسيا
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