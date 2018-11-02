موسكو مستعدة لاستئناف لقاءات وزارتي الخارجية والدفاع مع واشنطن

موسكو- سبوتنيك. وشدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن موسكو مستعدة لاستئناف لقاءات وزارتي الخارجية والدفاع بصيغة "2+2" مع واشنطن وتأمل بعد الانتخابات الأميركية السير بهذا الاتجاه.
وأضاف: "نحن مستعدون لاستئناف كل هذه الصيغ، ونأمل أن تهدأ الضجة المرتبطة بالانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة، وعندما يتمكن المسؤولون عن الاستقرار الاستراتيجي لأن يكونوا أكثر مسؤولية، وبدون إثارة المشاكل السياسية الداخلية، من النظر إلى هذه المسألة، فسنتمكن من التحرك، الذي سرتحب به جميع الدول المهتمة بالأمن والاستقرار على كوكبنا".
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