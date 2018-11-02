موسكو مستعدة لاستئناف لقاءات وزارتي الخارجية والدفاع مع واشنطن

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، أن روسيا مستعدة للنظر في تمديد معاهدة "ستارت 3" لخمس سنوات بعد عام 2021.

موسكو- سبوتنيك. وشدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن موسكو مستعدة لاستئناف لقاءات وزارتي الخارجية والدفاع بصيغة "2+2" مع واشنطن وتأمل بعد الانتخابات الأميركية السير بهذا الاتجاه.

© Sputnik . Sergei Mamontov لافروف: روسيا تسلمت التساؤلات الأمريكية فيما يخص معاهدة التخلص من الصواريخ

وقال لافروف في مؤتمر صحفي: "كان لدينا قنوات مباشرة بين المتخصصين من الهيئات المختلفة تحت رعاية وزارة الخارجية، كما كان هناك أيضا اجتماعات بصيغة 2 + 2 أي وزير الدفاع ووزير الخارجية".

وأضاف: "نحن مستعدون لاستئناف كل هذه الصيغ، ونأمل أن تهدأ الضجة المرتبطة بالانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة، وعندما يتمكن المسؤولون عن الاستقرار الاستراتيجي لأن يكونوا أكثر مسؤولية، وبدون إثارة المشاكل السياسية الداخلية، من النظر إلى هذه المسألة، فسنتمكن من التحرك، الذي سرتحب به جميع الدول المهتمة بالأمن والاستقرار على كوكبنا".