السفير الأمريكي لدى موسكو يفصح عن رأيه بالروس

عبر السفير الأمريكي لدى روسيا، جون هنتسمان، يوم أمس الخميس، عن اندهاشه بعقلية وتفكير الروس، الذين يعتبرون بحسب رأيه، من غير السهل التوافق معهم خلال المحادثات المختلفة.

وخلال مقابلته مع موقع " Deseret News" الأمريكي، قال السفير الأمريكي ردا على سؤال حول الروس وعقليتهم: "من غير السهل التوافق معهم ويتشبثون برأيهم".

وأشار الموقع إلى أنه خلال سؤاله عن الروس تغيرت ملامح السفير هانتسمان وأصبحت أكثر جدية ما يدل عن امتعاضه من ذلك.

يذكر أن السفير الأمريكي، جون هانتسمان، تولى مهامه الدبلوماسية في موسكو في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017. وعين بدلا من السفير الأمريكي السابق جون تيفت الذي ترأس البعثة الدبلوماسية من العام 2014 إلى عام 2017