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18:35 02 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
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    لقطة من معرض إنتربوليتكس للتجهيزات الأمنية داخل البلاد

    التقنيات الأمنية الروسية تتألق بمعرض "Interpolitex- 2018" في موسكو (صور)

    © Sputnik .
    روسيا
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    حفلت أجنحة معرض "إنتربوليتكس" هذا العام بتشكيلة واسعة من التقنيات الأمنية التي تم تطويرها لخدمة أمن الدول على اختلاف التهديدات التي تتربص بها.

    وشهد قطاع التكنولوجيات الأمنية الروسية خلال السنوات الأخيرة تطورا كبيرا بعد تجيير العديد من التقنيات ذات الطابع العسكري لخدمة الأغراض المدنية في المطارات والمنافذ الحدودية وغيرها.

    ويعتبر "إنتربوليتكس" المعرض التخصصي بمنتجات وأجهزة وأنظمة الحفاظ على أمن الدولة ويحتل أهمية كبيرة في روسيا نظرا لأنه فريد من نوعه في قطاع الأمن.

    نموذج مصغر لجهاز كشف التهديدات المحتملة الموجودة داخل المركبات بمختلف أحجامها
    © Sputnik .
    نموذج مصغر لجهاز كشف التهديدات المحتملة الموجودة داخل المركبات بمختلف أحجامها

    وشهدت دورة هذا العام من "إنتربوليتكس 2018" منتجات مطورة لتقنيات الرقابة والفحص الأمني التي تحتاجها الدول والمؤسسات على حد سواء، وخاصة مع تزايد التهديدات الإرهابية في مختلف أرجاء العالم.

    ويهدف "إنتربوليتكس" لتأمين فرصة اللقاء المباشر بين الموردين والمستخدمين للأجهزة التقنية الأمنية الخاصة والأسلحة ذات العلاقة بالحفاظ على الأمن الداخلي للبلدان.

    أجهزة كشف عمودية الشكل ضد التهديدات المحتملة في الأمتعة
    © Sputnik .
    أجهزة كشف عمودية الشكل ضد التهديدات المحتملة في الأمتعة

    وخلال المعرض، قدمت الشركة الروسية "Diagnostika-M" سلسلة من التكنولوجيات الأمنية المنافسة على مستوى العالم تحت اسم العلامة التجارية "TSNK"، حيث عرضت أنواع مختلفة من المعدات التي تنتجها إلى جانب نماذج صغيرة الحجم من أنظمة فحص المركبات.

    وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك" قال مدير الشركة فلاديمير أوساتشيف:

    لقد حظيت معروضات "Diagnostika-M"  بانتباه الزوار الذي قدموا لمتابعة آخر المستجدات حول تقنيات الأمن الداخلي التي يتخصص المعرض بتقديمها.

    ومن بين معروضات "Diagnostika-M"، يبرز الكاشف المحمول سريع التشغيل عن التهديدات على اختلاف أنواعها (M-ION) ، وهو جهاز صغير محمول يقوم بالكشف عن المتفجرات في إحدى وضعيتي التشغيل: كشف عن طريق الأبخرة، وكشف عن طريق المسح. وهو جهاز فريد من نوعه في العالم إذ أنه لا يحتوي على أية مواد مشعة أو أية مواد كيميائية على الإطلاق.

    جهاز كشف التهديدات محمول باليد
    © Sputnik .
    جهاز كشف التهديدات محمول باليد

    ويشكل قطاع تصميم وتطوير وتصنيع وتوريد أنظمة فحص فحص الأشعة السينية المبتكرة الاتجاه الرئيسي لنشاط العلامة  (TSNK)، وتتنوع منتجاتها بين الاستخدامات الحكومية العامة والشركات الأمنية الخاصة التي تعمل في قطاع ضمان سلامة الأشخاص والمنظمات والممتلكات.

    كما استعرضت "Diagnostika-M" تقنيتها الأمنية (NORKA) التي تعد  نظاما محمولا فريدا للكشف بالأشعة السينية، يتميز بوجود مصادر أشعة سينية ثابتة متناهية الصغر ومجهريات دقيقة.

    ومن بين المعروضات أيضا، كان هناك نظام (KALAN-2M) للفحص بالأشعة السينية للمكاتب والمقرات الحساسة، إلى جانب نظام (FB SCAN) المتكامل المخصص لفحص الأجسام البشرية.

    كما استعرضت "Diagnostika-M" نظام تفتيش وفحص السيارات (PORTAL-AUTO)، والشاحنات الكبيرة  (PORTAL-BETA)، بالإضافة إلى نظام (MXVSS) لفحص المركبات بالأشعة السينية المتنقلة.

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