الكنيسة الروسية: مشاركة روسيا في عمليات مكافحة الإرهاب في سوريا واجب مقدس

أكد دكتور العلوم السياسية والصحافة الدولية، الروسي فلاديمير ليغودا، أن ما يسمى بالربيع العربي المدعوم من قوى خارجية ألحق ضررا بالشعوب العربية ولا سيما في سوريا والعراق.

© Sputnik . Ronald Zak العمليات العسكرية الروسية في سوريا تتم بتنسيق مع الحكومة السورية

وجدد ليغودا إدانة روسيا الاتحادية لكل أشكال التطرف والإرهاب، مشيرا إلى أن الكنيسة الروسية اعتبرت مشاركة روسيا في العمليات العسكرية ضد الإرهاب في سوريا بدعوة من الحكومة السورية واجبا مقدسا.

جاءت كلمة ليغودا، رئيس قسم العلاقات بين الكنيسة والمجتمع ووسائل الإعلام في بطركية موسكو وعموم روسيا، خلال لقائه الوفد الإعلامي السوري اليوم والذي يتابع أنشطته في موسكو ضمن فعاليات "أسبوع الإعلام السوري". بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأوضح ليغودا أن قسم العلاقات بين الكنيسة والمجتمع ووسائل الإعلام الذي أسسه البطريرك كيريل يهدف إلى توطيد العلاقات بين الكنيسة والمجتمع والدولة الروسية والمنظمات الاجتماعية والسياسية ومع وسائل الإعلام في روسيا وخارجها.

من جانبه وجه رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الروسية، فلاديمير باديلكا في تصريح للوفد، الشكر للشعب السوري الشجاع لما حققه من انتصارات على التنظيمات الإرهابية الأمر الذي مهد الطريق للبدء بمرحلة إعادة الإعمار في سوريا.

وأكد باديلكا اهتمام رجال الأعمال الروس بالدخول إلى سوريا للمساهمة في إعادة الإعمار والبناء ولا سيما في مجالات التكنولوجيا والنفط والطاقة والكهرباء وغيرها.

وقال المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الروسي الدكتور لؤي يوسف: إن المجلس في تنسيق مباشر مع غرفة التجارة والصناعة السورية واليوم نقوم بمحاولة إيجاد الفرص لكلا الطرفين لرجال الأعمال الروس والسوريين وتعريفهم بمجالات الاستثمار في كل بلد ونعمل على تسهيل التعاون مع الجهات ذات الاختصاص في سوريا وفي روسيا لتسهيل استخراج الفيز لهم.