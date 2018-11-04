نائب رئيس برلمان القرم: المناورات الصاروخية في أوكرانيا "طنين بعوض"

أعلن نائب رئيس برلمان القرم ييفم فيكس أن المناورات الصاروخية على الحدود مع شبه جزيرة القرم في منطقة خيرسون في أوكرانيا تشبه صليل السيوف، وطنين بعوض لا يخيف سكان القرم.

وقال فيكس لوكالة "سبوتنيك": "أرادوا بهذه المناورات الصاروخية إظهار عضلاتهم، ولكن إذا كنت ضعيفا لا يمكنك فعل شيء، إنها ببساطة صليل سيوف ورغبة في إظهار قدراتهم أمام أسيادهم، يظنون أنهم سيخيفون أحدا، من يمكن أن يخاف من طنين البعوض".

© REUTERS / Oleksandr Klymenko أوكرانيا تغلق المجال الجوي فوق البحر الأسود من 1 إلى 4 نوفمبر

وقال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع، ألكسندر تورتشينكو في وقت سابق، أن الغرض من التدريبات الصاروخية في أوكرانيا هو العمل على نظام الدفاع الجوي. وقد تم إغلاق المجال الجوي فوق البحر الأسود من 1 إلى 4 نوفمبر/تشرين الثاني بسبب إطلاق الصواريخ.

وأصبحت القرم منطقة روسية بعد استفتاء أُجري هناك في مارس 2014 ، حيث صوت 96.77٪ من الناخبين في جمهورية القرم و 95.6٪ من سكان سيفاستوبول على الانضمام إلى روسيا. وأجرت سلطات القرم استفتاء بعد الانقلاب في أوكرانيا في فبراير 2014.