طائرة ركاب تستعد لهبوط بشكل اضطراري في كراسنويارسك

تستعد طائرات الركاب التابعة لشركة الطيران "نورد ستار"، صاحبة الرحلة رقم Y7 515 (نوفوسيبيرسك — سانيا) للهبوط اضطراريا في كراسنويارسك حاليا، وفقا لقناة "زفيزدا" الروسية، وبحسب البيانات الأولية، فإن سبب الهبوط الاضطراري هو شرخ في الزجاج الأمامي للطائرة.

وقالت الشركة إن هناك 173 شخصا على متن الطائرة، من بينهم سبعة من أفراد الطاقم. وفقا للبيانات الأولية، فإن سبب الهبوط الاضطراري هو شرخ في الزجاج الأمامي للطائرة.

وبعد هبوط الطائرة من طراز بوينغ 737 سيتم نقل الركاب إلى طائرة أخرى، وصلت إلى مطار كراسنويارسك.