وزير الخارجية الأمريكي: العقوبات الجديدة على إيران هي الأقسى

وقال بومبيو لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "العقوبات الأمريكية على طهران ساهمت في خفض الكثير من صادراتها النفطية، ونسعى لإيصال حجم الصادرات إلى صفر".
والحزمة الثانية من هذه العقوبات ستكون سارية المفعول، اعتباراً من يوم غد الاثنين، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.
ومن جانبها، أكدت طهران قدرتها على تجاوز آثار العقوبات الأمريكية، من خلال تعاونها مع الدول الصديقة واعتمادها على القدرات المحلية والدولية.
وذكر بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، أن إيران لن تسمح لنظام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن يصل إلى أهدافه غير القانونية من خلال اعتمادها على القدرات المحلية والدولية.
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