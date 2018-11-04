وزير الخارجية الأمريكي: العقوبات الجديدة على إيران هي الأقسى

أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، أن العقوبات التي سيتم إعادة فرضها على طهران، هي الأقسى من نوعها على الإطلاق وهدفها ردع سلوك النظام الإيراني ودعمه للإرهاب.

وقال بومبيو لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "العقوبات الأمريكية على طهران ساهمت في خفض الكثير من صادراتها النفطية، ونسعى لإيصال حجم الصادرات إلى صفر".

© Sputnik . Sergey Mamontov العراق يرفض بيان السفارة الأمريكية حول العقوبات على إيران

يذكر أن الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/آب 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية [روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا]، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات ستكون سارية المفعول، اعتباراً من يوم غد الاثنين، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.

ومن جانبها، أكدت طهران قدرتها على تجاوز آثار العقوبات الأمريكية، من خلال تعاونها مع الدول الصديقة واعتمادها على القدرات المحلية والدولية.

وذكر بيان صادر عن الخارجية الإيرانية، أن إيران لن تسمح لنظام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن يصل إلى أهدافه غير القانونية من خلال اعتمادها على القدرات المحلية والدولية.