مدفيديف: واشنطن تفرض العقوبات من أجل خنق المنافسة واقتصادها هو المتضرر

شنغهاي- سبوتنيك وأوضح مدفيديف، في مؤتمر خلال زيارته للصين، "الحمائية دون شك ظاهرة سيئة في الاقتصاد العالمي، وكانت موجودة على الدوام، إلا أن أغلب الدول كانت في السابق تلتزم بالقواعد التي تم وضعها في إطار منظمة التجارة العالمية".
وأشار إلى أن "عدد من الدول تنتهج هذه السياسة، وكما يبدو فإن أكبرها في الولايات المتحدة الأميركية، التي تفرض مختلف القيود والرسوم على الصين، والاتحاد الأوروبي، وعلى روسيا.. أنا واثق من أن الاقتصاد الأمريكي سيتضرر من ذلك في نهاية المطاف".
وكانت الولايات المتحدة أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتبارا من يوم 7 أغسطس/ آب الماضي، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في مايو/أيار الماضي.
والحزمة الثانية من هذه العقوبات بدأت اعتبارا من صباح اليوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتشمل قطاع الطاقة بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)