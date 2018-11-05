سيناتور روسي : العقوبات الأمريكية ضد إيران لن تحقق أهدافها

موسكو — سبوتنيك. وكتب بوشكوف على حسابه عبر موقع "تويتر": "العقوبات الأمريكية ضد إيران لن تحقيق أهدافها: هناك الكثير من الضجة والغرور، ومع ذلك تم استثناء 8 دول من العقوبات الأمريكية، وعدد من الدول الأخرى تستمر في شراء النفط الإيراني بغض النظر عن العقوبات، عرض ترامب الجديد بدأ بالصخب، إلا أن الولايات المتحدة لم تتوفق في محاصرة إيران نفطيا".

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 ноября 2018 г.

وتدخل حزمة العقوبات الأمريكية الثانية التي تستهدف القطاع النفطي الإيراني حيز التنفيذ، اليوم الاثنين، وتتحدث واشنطن عن خطط لتوقيف كامل لصادرات النفط الإيرانية، وتدعو المجتمع الدولي للامتناع عن شرائه.