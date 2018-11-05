نيبينزيا: الإرهابيون و"الخوذ البيضاء" في سوريا مستمرون بالتحضير لاستفزازات كيميائية

صرح المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا أن المنظمات الإرهابية ومنظمة "الخوذ البيضاء" في سوريا لا تتوقف عن التحضير لاستفزازات باستخدام المواد السامة.

© AFP 2018 / Omar Haj Kadour فوضى "الكيميائي" تجتاح إدلب... مجهولون يسرقون اسطوانات كلور وسارين

وقال نيبينزيا اليوم الاثنين 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، خلال جلسة مجلس الأمن: "لا تزال المعلومات المقلقة تفيد أن الجماعات الإرهابية في سوريا، بالتعاون مع "الخوذ البيضاء"، مستمرون في التحضير لاستفزازات واسعة النطاق باستخدام المواد السامة".

وأوضح نيبينزيا أن الزملاء السوريون يرسلون هذه المعلومات بانتظام إلى أعضاء مجلس الأمن "وهذه المعلومات توجد أيضا لدى العسكريين الروس".

وكانت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد أعلنت يوم الخميس 1 تشرين الثاني/ نوفمبر، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي وغيرهم من الإرهابيين الذين بقوا في محافظة إدلب السورية يحاولون إفشال تنفيذ اتفاقية المنطقة المنزوعة السلاح.

إلى ذلك أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي، الفريق فلاديمير سافتشينكو، في اليوم ذاته، أن الإرهابيين قاموا بإحضار حاويتين من الكلور إلى مخزن الحبوب في حي قلعة المودك، على بعد 20 كم من مدينة حماة السورية، ويخططون لاستخدامهما لمحاكاة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل قوات الحكومة السورية ضد المدنيين.

وقال سافتشينكو في إحاطة: "قام الإرهابيون بإحضار حاويتين من الكلور إلى مخزن الحبوب في الجزء الشمالي من حي قلعة المودك، الواقع على بعد 20 كيلومترا غرب مدينة حماة. ويخطط المسلحون لاستخدام المادة السامة لمحاكاة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل قوات الحكومة السورية ضد المدنيين".