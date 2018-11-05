" سوخوي 27" تعترض طائرة للأسطول الأمريكي اقتربت من حدود روسيا (فيديو)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المقاتلة "سو-27" قامت باعتراض "إي آر-3" الأمريكية بعد اقترابها من الحدود الروسية ورافقتها على مسافة آمنة.

موسكو — سبوتنيك. أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين 5 تشرين الثاني/نوفمبر، بأن المقاتلة "سو-27" حلقت لاعتراض مقاتلة الأسطول الأمريكي "إي آر-3 إي" بعد أن اقتربت من الحدود الروسية ورافقتها مع الالتزام بإجراءات الأمان.

#BREAKING: U.S. EP-3 intercepted in the #BlackSea by Russian SU-27 putting at risk pilots and crew. #USNavy aircraft was operating in accordance with international law and did not provoke this Russian activity. — https://t.co/7xWaf3vmgc pic.twitter.com/eFhQGutZhr — U.S. Navy (@USNavy) November 5, 2018

​وجاء في بيان الدفاع "قام طاقم المقاتلة بالإبلاغ عن طائرة استطلاع أمريكية وقام بمرافقتها وعدم السماح باختراق الحدود الجوية الروسية، مع الالتزام بكل إجراءات الأمان اللازمة.

وقالت الدفاع الروسية في بيانها: في حوالي الساعة العاشرة من بعد ظهر اليوم الاثنين، تم الكشف عن هدف جوي مجهول الهوية بوساطة وسائل مراقبة الأجواء فوق المياه الحيادية للبحر الأسود، وهو يقترب من حدود المجال الجوي للاتحاد الروسي.

وأضافت: من أقرب مطار، تم رفع مقاتلة "سو —27" لاعتراض الهدف. واقتربت المقاتلة من الطائرة على مسافة آمنة وعرفها على أنها طائرة استطلاع الكترونية تابعة للبحرية الأمريكية من طراز EP-3E.