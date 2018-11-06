روسيا توقع 3 عقود لتوريد أسلحة برية وجوية وبحرية إلى الصين

أعلن مدير التعاون الدولي والسياسة الإقليمية في شركة "روستيخ" الحكومية الروسية، فيكتور كلادوف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا أبرمت ثلاثة عقود لتوريد الأسلحة إلى الصين في ثلاث بيئات، بحرية، وجوية، وأرضية.