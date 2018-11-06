مشروع مشترك بين روسيا والهند لإنتاج مروحيات "كا-226"

أكد رئيس وفد شركة "روستيخ" إلى معرض في تشوهاي الصينية، فيكتور كلادوف، اليوم الاثنين، أن الإنتاج المشترك لمروحيات "كا-226" لصالح الهند سيبدأ قبل نهاية العام الجاري.

© Sputnik . Sergey Malgavko الهند تتمسك بالتعاون العسكري مع روسيا بالرغم من التهديدات الأمريكية

الصين — سبوتنيك . وقال كلادوف لوكالة "سبوتنيك"، رداً على سؤال بهذا الصدد: "حتى نهاية العام الجاري، أظن ذلك".

ووفقا له، أعدت الشركة المشتركة مشروعًا تجاريا فنيا وعرضًا للمستخدم النهائي، أي وزارة الدفاع الهندية. الآن وزارة الدفاع كمستلم المنتج يحدد التفاصيل. ثم سيكون على وزارة الدفاع توقيع عقد مع الشركة المشتركة. وفيما بعد، ستعمل الشركة المشتركة ككيان قانوني لهذا المشروع المشترك. وهي التي ستوقع العقود وشراء المعدات وإرسال الأموال وغير ذلك.

يذكر أن الجانب الهندي يملك 50.5 بالمئة من الأسهم في هذا المشروع، أما الجانب الروسي فلديه 49.5 بالمئة من الأسهم.

ووفقا للاتفاقيات، من أصل 200 مروحية مخططة للإنتاج، سيتم تجميع 60 طائرة في روسيا و140 في الهند.

وتستضيف تشوهاي بمقاطعة غواندونغ الصينية، في الفترة 6-11 تشرين الثاني/نوفمبر، أعمال معرض الصين الدولي للطيران والفضاء.