"روسكوسموس" تعلن تثبيت كاميرات مراقبة في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية

موسكو — سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي التابع لـ"روسكوسموس" لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال بهذا الصدد: "يجري إعداد مثل هذا المشروع"، علما بأنه في الوقت الحالي، لا توجد مثل هذه الكاميرات في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية.
ويذكر أن رواد الفضاء في المركبة "سويوز إم إس-09" اكتشفوا تسربا للهواء، في ليلة 30 آب/أغسطس الماضي، وقام الطاقم بفحص جميع المقصورات واكتشف، بحسب رئيس "روسكوسموس" دميتري روغوزين، "ثقباً متناهي الصغر". وتم تحديد مكان تواجده في مقصورة المعيشة وليس في جهاز الهبوط، ولذلك لم يكن يمثل تهديدا لعودة المركبة الفضائية إلى الأرض. وقام رواد الفضاء الروس حينها، بإغلاق هذا الثقب بواسطة مادة لاصقة خاصة.
ويشار إلى أنه كان هناك اعتقاد في البداية، بأن الثقب حدث بطريق الخطأ أثناء تجميع السفينة، أو أن يكون هذا الثَقب قد تم في المكان الخطأ. وتوصلت لجنة التحقيق بهذا الأمر إلى أنه لم تحدث انتهاكات خلال تجميع مركبة الفضاء "سويوز إم إس-09".
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