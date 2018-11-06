"روسكوسموس" تعلن تثبيت كاميرات مراقبة في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، اليوم الثلاثاء 6 تشرين الثاني/نوفمبر، أنها تدرس مسألة تركيب كاميرات مراقبة في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية لتتبع تحركات رواد الفضاء الروس والأجانب.

موسكو — سبوتنيك. وقال المكتب الإعلامي التابع لـ"روسكوسموس" لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال بهذا الصدد: "يجري إعداد مثل هذا المشروع"، علما بأنه في الوقت الحالي، لا توجد مثل هذه الكاميرات في الجزء الروسي من محطة الفضاء الدولية.



© Sputnik . Ramil Sitdikov روسكوسموس: هناك خطة لإطلاق مركبات إلى محطة الفضاء الدولية