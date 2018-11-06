"الشيوعي اللبناني" يحيي حفلا في موسكو بذكرى تأسيسه

وألقى كلمة الأحزاب العربية، ممثل الحزب الشيوعي العراقي في روسيا، وكلمة الأحزاب اللبنانية ممثل الحزب التقدمي الاشتراكي في روسيا، كما ألقى ممثل الحزب الشيوعي الروسي كلمة هنأ الحزب الشيوعي اللبناني بعيده 94 وأثنى على دوره التاريخي في السياسة اللبنانية ومشاركته في المقاومة ضد المشاريع الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة.
واختتمت الخطابات بكلمة لمنظمة الحزب الشيوعي اللبناني في موسكو، شددت على "وحدة الحزب ومواصلة النضال والتصدي للهجمة الأميركية — الصهيونية الشرسة وأدواتها الأنظمة الرجعية العربية، والتأكيد على واجب الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، واعتبار أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت القضية المركزية في المنطقة بل وفي العالم".
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