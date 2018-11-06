نائب روسي: اعتراض طائرة الاستطلاع الأمريكية درس واضح

يرى النائب في مجلس الدوما الروسي من القرم، أندريه كوزينكو، أن قيادة القوات البحرية الأمريكية تلقت درسا حقيقيا بعد اعتراض طائرتها الاستطلاعية فوق البحر الأسود.

وقال كوزينكو لوكالة "سبوتنيك": "بالطبع، اعتراض أية محاولات لانتهاك المجال الجوي بمثل هذه الوسيلة التحذيرية الدقيقة يمثل جوهر العمل على تهدئة الرؤوس في واشنطن، وتذكير بأن القرم اليوم هو منطقة استراتيجية في روسيا. ويصعب القول ما إذا كانت تلك مهمة أو أن الطيار أضاع المسار".

ونصح النائب الاستخبارات الأمريكية بجمع المعلومات عن شبه الجزيرة من خلال القنوات والمواقع الإلكترونية، مشيرا إلى أنه في حال اتباع هذا النهج فإن المطبات الهوائية لن تكون مخيفة للاستخبارات الأمريكية.

وأكد النائب على أن جميع سكان القرم هم تحت حماية الدولة.

وأضاف "تم تشكيل وحدات مكتفية ذاتيا في جميع المناطق الهامة، بما في ذلك القرم. وذلك يعني أن بإمكان سكان القرم وجميع الروس أن يشعروا بالأمن وعدم الاستسلام للاستفزازات المتكررة من قبل القوات الجوية الأمريكية. وذلك ليس إلا محاولة للتخويف والتأثير النفسي على روسيا".

وأعلنت قيادة البحرية الأمريكية، في وقت سابق، أن "سو-27" "اعترضت بشكل غير آمن" طائرة استطلاع أمريكية، كانت تحلق في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود.

بينما صرحت وزارة الدفاع الروسية أنها رصدت هدفا غير معروف فوق المياه المحايدة للبحر الأسود، يقترب من الحدود الروسية فأرسلت مقاتلة "سو-27" من أقرب مطار لاعتراضها. واقتربت المقاتلة الروسية من الطائرة الأمريكية على مسافة آمنة وحددتها ورافقتها لمنعها من انتهاك حدود المجال الجوي.