موسكو تعزي أسر ضحايا هجمات 4 نوفمبر الإرهابية في العراق

موسكو — سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية في بيانها: "نقدم تعازينا لأقارب الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وندين بشدة الهجمات الدموية للإرهابيين، التي تظهر الطبيعة الدموية للمتطرفين بشعاراتهم الدينية الزائفة، ونؤكد من جديد على أن الهدف من هذه الهجمات هو إشعال العداء الطائفي في العراق، وتقويض جهود تشكيل مؤسسات الدولة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار/ مايو من هذا العام".
وأضاف البيان: "في الوقت نفسه، نؤكد على الحاجة إلى توحيد المجتمع الدولي في جبهة واسعة لحرب لا هوادة فيها ضد الجماعات الإرهابية الدولية، سواء في العراق أو سوريا أو أي دول أخرى".
جدير بالذكر، أنه تم تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في أحياء الصدر والبيعة والتراث والكاظمية في العاصمة العراقية بغداد، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين.
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