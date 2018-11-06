موسكو تعزي أسر ضحايا هجمات 4 نوفمبر الإرهابية في العراق

أعربت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تعازيها لأسر ضحايا العمليات الإرهابية، التي وقعت في العراق 4 تشرين الثاني/ نوفمبر، وأودت بحياة ستة أشخاص.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية في بيانها: "نقدم تعازينا لأقارب الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وندين بشدة الهجمات الدموية للإرهابيين، التي تظهر الطبيعة الدموية للمتطرفين بشعاراتهم الدينية الزائفة، ونؤكد من جديد على أن الهدف من هذه الهجمات هو إشعال العداء الطائفي في العراق، وتقويض جهود تشكيل مؤسسات الدولة بعد الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 أيار/ مايو من هذا العام".

© AFP 2018 / Azhar Shallal شهود على جرائم "داعش" يوقعون أخطر عناصره شمالي العراق

وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي يتضامن مع قيادة وشعب العراق الصديق في مواجهته الحاسمة للمتطرفين ويدعم باستمرار جهود مكافحة الإرهاب التي تقوم بها السلطات العراقية، ويقدم لهم الدعم العملي في هذا الشأن.

وأضاف البيان: "في الوقت نفسه، نؤكد على الحاجة إلى توحيد المجتمع الدولي في جبهة واسعة لحرب لا هوادة فيها ضد الجماعات الإرهابية الدولية، سواء في العراق أو سوريا أو أي دول أخرى".

جدير بالذكر، أنه تم تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في أحياء الصدر والبيعة والتراث والكاظمية في العاصمة العراقية بغداد، أسفرت عن مقتل ستة أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين.