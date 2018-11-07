وزارة الطاقة الروسية بصدد صياغة موقف موسكو بشأن الإنتاج قبل اجتماع "أوبك+"

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأربعاء، أن الوزارة وشركات النفط الروسية بصدد صياغة موقف موسكو بشأن إنتاج النفط قبل اجتماع لجنة "أوبك +" المقبل في أبو ظبي، مؤكدا أن أسواق النفط الآن متوازنة بشكل جيد، لكن من الضروري تقدير توقعات الطلب والإنتاج مع الأخذ بالاعتبار تراجع استيراد النفط الإيراني.

بكين — سبوتنيك. وقال نوفاك للصحفيين: "حتى الآن ليس هناك موقف بهذا الصدد، نحن نعمل مع شركاتنا على تطويره في الوقت الحالي، الآن يبدو لي أن السوق في مرحلة متوازنة جيدة".

© Sputnik . Mekhael Klementev الكرملين: بوتين يلتقي الأمين العام لمنظمة "أوبك"

وأضاف نوفاك ردا على سؤال بشأن موقف موسكو من إنتاج النفط مع الأخذ بالاعتبار قرار الولايات المتحدة بمنح الإذن لعدد من الدول باستيراد النفط من إيران: "من الضروري النظر، في كيفية تطور الوضع، التنبؤ بما سيحدث للطلب في الربع الرابع والربع الأول، وما هي توقعات الإنتاج في البلدان الأخرى".

يذكر أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كان قد دعا في كلمة موجهة إلى "أوبك" لزيادة الإنتاج، إلا أن المنظمة قررت الإبقاء على كمية الإنتاج الحالية.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران اعتبارا من يوم 7 آب/أغسطس 2018، والتي كانت معلقة في السابق نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) في 2015.