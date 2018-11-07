بيسكوف: نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية لا تصعب العلاقات مع روسيا أكثر مما هي عليه

صرح دميتري بيسكوف، المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، بأن نتائج الانتخابات النصفية الأمريكية لا تصعب العلاقات مع روسيا أكثر مما هي عليه.

موسكو — سبوتنيك. وقال بيسكوف تعليقا على تصريحات واشنطن بشأن عدم تنفيذ مطالبها في "قضية سكريبال": "نحن نعتبر هذه العقوبات، المفروضة من قبل الولايات المتحدة ضد روسيا، غير قانونية، وكذلك سنتعامل مع خطوات مشابهة في حال اتخذت".

وأوضح بيسكوف أنه "لا توجد احتمالات مفرحة لتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية في الأفق، لكن هذا لا يعني أننا لا نسعى للحوار، ولا نريد الحوار، حيث أن الكثير من المشاكل تقف أمامنا على كل حال، والتي تتطلب حوارنا الروسي الأمريكي، إنها مشاكل الاستقرار والرقابة على التسلح".

في سياق متصل، نفى بيسكوف أنباء إلغاء لقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في باريس، نظرا لعدم وجود خطة أصلا لعقد لقاء كهذا.