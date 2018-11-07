بيسكوف يقدر إمكانية تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة

فقد قال بيسكوف، ردا على سؤال حول إمكانية اختلاف الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة بعد الانتخابات النصفية: "بمكننا أن نرجح عدم وجود آفاق مشرقة لتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية. لكن هذا لا يعني أننا لا نسعى للحوار، أننا لا نريد الحوار، لأن هناك العديد من القضايا، التي تتطلب اتصالاتنا الروسية الأمريكية، مثل قضايا الاستقرار ورقابة الأسلحة، فلن تحل هذه المسائل بنفسها دون محادثات".
وأكد أنه على الرغم من المخاوف الموجودة في الولايات المتحدة، فإن روسيا لم تتدخل ولا تنوي التدخل في العمليات الانتخابية لأي بلد في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن انتخابات الكونغرس النصفية، التي أجريت يوم الثلاثاء، أدت إلى حصول حزب الرئيس الجمهوري دونالد ترامب على الأغلبية في مجلس الشيوخ، لكنه حصل على الأقلية في مجلس النواب.
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