شويغو يبحث مع حفتر في موسكو الوضع في ليبيا ومحاربة الإرهاب

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مكتب إعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، في بيان على صفحته عبر "فيسبوك"، أن القائد العام التقى في مقر وزارة الدفاع الروسية وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وعقد معه اجتماعا موسعا "بحث خلاله الطرفان سبل حل الأزمة الليبية ومكافحة الإرهاب".
وكان رئيس مجموعة الاتصال الروسية المعنية بالتسوية الليبية، ليف دينغوف، قد أعلن مؤخرا، أن حكومة الوفاق الوطني الليبية، والمشير حفتر يعولان على مساعدة روسيا في مجال التعاون العسكري التقني، وتوجها لطلب المساعدة العسكرية من روسيا.
وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، والتي فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.
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