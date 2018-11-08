روسيا تدعو للتحقيق فيما ورد بالتقارير الأممية عن جرائم "داعش" في العراق

دعت روسيا إلى إجراء تحقيق فيما ورد بالتقارير الأممية عن الجرائم الجماعية التي نفذها تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في العراق.

© Sputnik . Vladimir Pesnya لافروف: لا يزال الإرهاب يشكل خطرا رغم النجاح في مواجهة "داعش"

موسكو — سبوتنيك . دعت روسيا بلسان المتحدثة الرسمية باسم وزارة خارجيتها، ماريا زاخاروفا، إلى إجراء تحقيق فيما ورد بالتقارير الأممية عن الجرائم الجماعية التي نفذها تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) في العراق.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي: "لفتنا الانتباه للتقرير المشترك لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية السامية لحقيق الإنسان، والذي نشر في 6 نوفمبر/تشرين الثاني، بشأن الأعمال الوحشية الجماعية لإرهابيي جماعة "داعش" في الأراضي العراقية".

وأضافت: "نحن ندعو لإجراء تحقيق محايد وشامل في الوقائع التي ورد ذكرها في التقرير وتقديم المتورطين وجميع مرتكبي الجرائم للعدالة".

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها نشر يوم الثلاثاء 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، العثور على أكثر من 200 مقبرة جماعية في مناطق بالعراق، كان يسيطر عليها تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشار التقرير إلى أنه "وفقا لتقييم بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان، يدفن في هذه المقابر من 6000 إلى 12000 قتيل". كما يرجح الخبراء وجود المزيد من المقابر في هذه المناطق.